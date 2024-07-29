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Сегодня, 20:03

Наумов: «У Барко есть потенциал, это хороший трансфер для «Спартака»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил дебют аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в составе московской команды.

Хавбек отличился ударом со штрафного в матче 2-го тура чемпионата России против «Химок» (3:1).

«Пока Барко оставляет приятное впечатление. Он заряжен, но все иностранцы в начале карьеры в РПЛ так играют. Нужно посмотреть, как он себя проявит во втором круге. Сначала легионеры из кожи вон лезут, показывают себя. У Барко есть потенциал. Это хороший трансфер для «Спартака». Не надо забывать, что «Химки» очень слабо выглядели. Они не показали целостной игры. После первого гола «Спартака» они развалились», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Матч пройдет 31 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
Эсекьель Барко
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