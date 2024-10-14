Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:26

Наумов — о словах президента киевского «Локомотива»: «Он не в себе. Просто дурака валяет»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов
Николай Наумов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента киевских железнодорожников Александра Егорова о том, что московский клуб своровал название и традиционные цвета команды.

«Он, наверное, немного не в себе. Просто не в себе. Да, действительно, московский «Локомотив» был основан в 1923 году и был первым «Локомотивом», основанным в эти времена, поэтому, я думаю, он чего-то недопонимает. А про клубные цвета: мы же все это изучали, когда ставился вопрос о том, когда мы родились. Мы все архивы ради этого облазили. Эта форма «Локомотива» была разработана еще в самом начале и была создана именно художниками российских железных дорог, которые раньше по другому назывались, когда мы создавали «Казанку». Поэтому он просто дурака валяет», — сказал Наумов «СЭ».

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя