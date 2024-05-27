Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:51

Наумов: «Локомотив» должен сделать все, чтобы оставить Миранчука и Жемалетдинова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный уход из команды полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Ранее агент футболистов Вадим Шпинев заявил «СЭ», что его клиенты покинут команду в межсезонье. Контракты обоих игроков истекают летом этого года.

«Это большое сожаление и большая потеря для «Локомотива». Оба воспитанники клуба, оба очень креативные игроки. Я думаю, что вопрос финансовый, но мне кажется, что руководство «Локомотива» должно сделать все, чтобы оставить этих игроков у себя. Я знаю Вадима Шпинева, я с ним знаком, с ним можно договариваться, можно решать вопросы», – цитирует Наумова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. В активе 27-летнего Жемалетдинова пять голов и одна результативная передача в 26 играх.

Источник: «РБ Спорт»
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
0
Читайте также
«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Миллиард к бюджету, скупые слезы Миллера и вечеринка с пивом и чем-то еще у Вендела. Как «Зенит» отпраздновал шестое чемпионство подряд
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ташуев — о «Факеле»: «Ничего особенного, при мне команда тоже была на 11-м месте»