Наумов: «Локомотив» должен сделать все, чтобы оставить Миранчука и Жемалетдинова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный уход из команды полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Ранее агент футболистов Вадим Шпинев заявил «СЭ», что его клиенты покинут команду в межсезонье. Контракты обоих игроков истекают летом этого года.

«Это большое сожаление и большая потеря для «Локомотива». Оба воспитанники клуба, оба очень креативные игроки. Я думаю, что вопрос финансовый, но мне кажется, что руководство «Локомотива» должно сделать все, чтобы оставить этих игроков у себя. Я знаю Вадима Шпинева, я с ним знаком, с ним можно договариваться, можно решать вопросы», – цитирует Наумова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. В активе 27-летнего Жемалетдинова пять голов и одна результативная передача в 26 играх.