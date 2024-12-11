Наумов хотел бы увидеть Зиньковского в «Локомотиве»: «Его просто загнобили в «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе железнодорожников к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

«Мне нравится Зиньковский. Он еще молодой и перспективный игрок с хорошими качествами и техникой, поэтому это был бы очень хороший вариант для «Локомотива». Его просто загнобили в «Спартаке», что иногда у них случается, а в «Локомотиве» он мог бы раскрыться по новому. Я бы хотел, чтобы он перешел в «Локомотив», буду только рад, тем более команде как раз нужно усиление в атаке», — сказал Наумов «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел за «Спартак» 13 матчей, отметившись 3 результативными передачами.

Денис Сафронов