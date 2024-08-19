Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:16

Наумов: «В «Локомотиве» Ракова и Батракова нельзя оставлять на попечении у одних агентов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что в московском клубе нужно развивать клубный патриотизм у футболистов.

«В клубе с такими людьми, которые явно выделяются своим талантом, как Раков и Батраков, нужно постоянно работать. Их нельзя оставлять на попечении у одних агентов. Кроме хорошей игры и большого мастерства, такие футболисты должны также проявлять чувство патриотизма к клубу, который их воспитал. Это очень важно. Могу привести пример. Вот Кокорин в школе «Локомотива» учился, наверное, лет семь-восемь. Был на полном обеспечении. Но, как только ушел, он ни разу «Локомотив» и своих тренеров добрым словом не вспомнил. Не было ни одного его высказывания про то, что его «Локомотив» вырастил.

Это говорит о том, что у Кокорина нет чувства патриотизма. Его просто не воспитали. А в целом у игроков должна быть любовь к клубу, который дал дорогу в большой футбол. Это очень важно для молодых спортсменов. Поэтому с Батраковым и Раковым клуб должен работать. Понятно, что нет смысла удерживать футболиста, который уже вырос из штанишек «Локомотива» и хочет пойти на повышение в другой российский топ-клуб или в Европу. Дальше дорогу тоже нужно давать. Но перед глазами стоит ситуация с Антоном Миранчуком, который сейчас до сих пор без команды. Или с Глушенковым: отдали его за бесценок, хотя это был топ-игрок, которого нужно было оценивать соответствующим образом. Тут видны явные недоработки клуба. Эти моменты нужно обязательно исправлять», — цитирует Legalbet Наумова.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
0
Читайте также
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Умер французский актер Ален Делон
Четыре минуты на камбэк, явление Мозеса и валидольная победа №3. Что случилось в матче «Краснодар» — «Пари НН»
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ташуев: «С Курбаном Бердыевым общаюсь. Ждем, когда будет команда»

Берковский: «Хорошо, что «Химки» первые, кто забил «Зениту» в нынешнем чемпионате»