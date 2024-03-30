Наумов: «Локомотиву» нужно выигрывать у «Краснодара», отступать-то некуда»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Я не думаю, что «Локо» в этом матче будет как-то реагировать на то, Мусаев в «Краснодаре» или Ивич. «Локомотиву» нужно играть в свою игру, которую они, к сожалению, потеряли. И им нужно находить ее вновь. И нужно выигрывать, отступать-то некуда, ничья команду никак не устроит. Они уже опустились на пятое место, надо подниматься, выигрывать. Поэтому я думаю, что железнодорожники будут играть в агрессивный атакующий футбол.

Я думаю, эта чемпионская интрига закончена, да, по большому счету, ее и не было. «Зенит» будет чемпионом, а вся борьба будет идти за второе-третье места. И даже в ней «Краснодару» будет очень сложно, а про чемпионство вообще говорить не приходится», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 31 марта, в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.