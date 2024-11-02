Наумов: «Надеюсь на то, что «Локомотив» выиграет у «Рубина» в один мяч»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-зеленых с «Рубином» в 14-м туре РПЛ.

«Локо» сыграет в этом матче не только без Батракова, но еще и без Баринова. Так что будет очень тяжелая игра, потому что «Рубин» будет очень сильно мотивирован. Рашид Рахимов же работал в «Локомотиве» и наверняка помнит, как плохо уходил от нас. Да и над ним в «Рубине», к тому же, сгущаются тучи, всякие разговоры ходят об его отставке... Поэтому матч будет очень тяжелый. Но я надеюсь на то, что «Локо» выиграет в один мяч. Потому что в команде все прекрасно понимают, что дальше лидеров отпускать нельзя — уже пять очков от «Краснодара» и два от «Зенит». И если сейчас проиграть, то дальше будет уже догонять тяжело.

«Рубин» играет противно — вязко, тягуче. Будут действовать от обороны и за счет Даку постараются забить. И если они забьют первыми, «Локомотиву» будет крайне сложно. Надо забивать первыми, причем забивать быстрый гол», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в субботу, 2 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — 18:00 по московскому времени.