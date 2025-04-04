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4 апреля, 03:42

Наумов: «Не ожидал от «Локомотива» такого провала, как сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов допускает, что матч красно-зеленых против «Зенита» в 23-м туре РПЛ будет равным.

«Я не ожидал от «Локомотива» такого провала, как сейчас, но факт есть факт: команда безобразно проводит весну. И дело не только в разгроме в Самаре — есть еще ничьи с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1), да и победа над московским «Динамо» (2:1) была непростая, там не обошлось без везения для «Локо». А крупное поражение от «Крыльев» — просто апогей кризиса. Но раненый зверь опасен вдвойне, поэтому я допускаю, что с «Зенитом» будет равный матч. «Локомотиву» очень надо реабилитироваться перед болельщиками. И уверен, игроки будут максимально смотивированы тренерским штабом и руководством клуба. Тем не менее я все равно склоняюсь к тому, что «Зенит» в один мяч выиграет. Класс у него выше. И сейчас он будет на максимуме выкладываться в матче, чтобы не отпустить далеко «Краснодар», — цитируют «Известия» Наумова.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в субботу, 5 апреля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Известия»
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Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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