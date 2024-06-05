Наумов: «Думаю, у Николича все получится в ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.

«Николич неплохо показал себя в «Локомотиве». Думаю, у него все получится в ЦСКА. Марко хороший тренер, поэтому его назначение — это очень хороший вариант для ЦСКА. Армейцы здорово поработали, что им удалось заполучить такого специалиста. Напрашивалось ли увольнение Федотова? Видимо, в ЦСКА хотят обновления состава, тренерских идей, поэтому они и пошли на этот шаг. Работал Федотов уже немало, каких-то неимоверных тренерских мыслей не проглядывалось, поэтому в клубе решили освежить обстановку приглашением нового тренера», — цитирует Legalbet Наумова.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.