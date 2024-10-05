Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:58

Наумов: «Думаю, это уже все. Но Глушаков еще хочет играть, думает, что есть силы»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход полузащитника Дениса Глушакова из «Химок» в медиалигу.

«Думаю, это уже все. Но человек еще хочет играть, думает, что есть силы. Медиалига – это интересный проект, а СКА – это Ростов, откуда сам Денис. Можно только похвалить такое стремление, очень правильное решение. В «Химках» было видно, что это уже не тот Глушаков, который был раньше. Возраст свое уже берет, это природа, дважды в одну речку не войдешь. Если заканчиваешься, надо заканчивать.

Скандалы всегда бывают. Не скажу, что у Глушакова их было много, но были неприятные моменты. Я знаю Глушакова очень хорошо и это не скандальный человек. Это обычный парень, нормальный. Да, он может резко сказать что-то, переборщить, постоять за себя. Не стоит ставить на него клеймо скандального человека», – цитирует Legalbet Наумова.

3 октября футболист перешел в медийную команду «СКА-Ростов». При этом он отметил, что останется в структуре подмосковного клуба.
 
Денис Глушаков. «СКА-Ростов» объявил о подписании Глушакова, но у него контракт в «Химках»
Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Футбол
ФК Химки
Николай Наумов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Сегодня
Вчера
Неделя