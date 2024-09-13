Наумов: «Думаю, что Монтес усилит «Локомотив»

Бывший президент «Локомотив» Николай Наумов прокомментировал переход защитника сборной Мексики Сесара Монтеса в московский клуб.

«То, что Локомотиву нужен центральный защитник, это бесспорно. Это позиция у них проблемная, они давно туда игрока искали. Конечно, посмотрим, как мексиканец впишется в команду. Но я знаю, как в клубе работает селекционный отдел и, в частности, спортивный директор Дмитрий Ульянов. Я его хорошо знаю, он очень разумный человек, и не подумав, такой трансфер не организовал бы.

Тем более, что Монтес — вице-капитан сборной Мексики и думаю, что он усилит «Локомотив». Так что, это очень правильно приобретение», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.