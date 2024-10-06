Наумов: «Локомотив» не может проиграть «Крыльям»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что красно-зеленые не могут проиграть «Крыльям Советов» в матче 11-го тура РПЛ.

«Зенит» все-таки додавил «Оренбург», хотя пенальти действительно очень сомнительный. Но, тем не менее, «Зенит» есть «Зенит», он свои три очка взял. Что касается матча «Локомотива» против «Крыльев», то «Локо» должен выигрывать. И, я думаю, выиграет. Потому что «Крылья» явно не в порядке. Не случайно там начинаются разговоры по поводу отставки тренера и прочее. Думаю, вряд ли они составят конкуренцию «Локомотиву» — и разница будет в два гола. «Локо» на подъеме, прибавил Пиняев прибавил, Самошников великолепно выглядит. И матч будет очень интересный, потому что и «Крыльям» тоже надо выигрывать. Но «Локомотив» не может проиграть", — цитирует «РБ Спорт» Наумов.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 6 октября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.