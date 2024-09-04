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Сегодня, 06:23

Наумов: «Больше «Локомотива» для Пиянева никто не сделает, кроме «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов с нападающим Сергеем Пиняевым. Новое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2028 года.

«Продление можно только приветствовать. Я рад. Это игрок основы, определяющий. Пиняев — это вообще перспектива клуба как футбольная, так и финансовая. Самое главное, чтобы в контракте Пиняева прописали такую сумму отступных, чтобы обезопасить себя от ухода за копейки. Нужно в таких случаях прописывать максимально возможную сумму. Это продление — перестраховка «Локомотива», чтобы Пиняева не увели. Так просто теперь его никто не уведет. Дальше, если уровень мастерства и стабильность будут позволять, то Пиняеву надо уходить в Европу, пробовать. Но игрок может и остановиться в развитии, а в Европе так просто никто зарплату платить не будет. Что касается перехода в другой клуб России, то больше «Локомотива» для него никто не сделает, кроме «Зенита», — цитирует Legalbet Наумова.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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