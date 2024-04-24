Наумов — об игре Глушенкова за «Локомотив»: «Главное — не поймать звездочку»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру нападающего Максима Глушенкова за железнодорожников.

«Не знаю, можно ли назвать Глушенкова самым ярким футболистом «Локомотива» последних лет, но по этому сезону такая характеристика точно ему подходит. Сейчас Глушенков — самый яркий игрок железнодорожников, он в хорошей форме, здорово прибавил. Вообще, Глушенков очень интересный игрок. Если он продолжит работать над собой, развиваться и если его не собьют с истинного пути какими-то большими контрактами и разговорами о том, что он самый сильный и великий, то я уверен, что у Максима отлично сложится его футбольная карьера. Главное — не поймать звездочку», — приводит слова Наумова Legalbet.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 7,5 миллиона евро.