Наумов об Угальде: «Слетал в сборную, черт знает сколько километров намотал, и показал фееричную игру»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ с железнодорожниками (2:5). Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил покер.

«Иногда мы оправдываем плохую игру футболистов тем, что им приходится на матчи сборных долго летать. Но Угальде тоже слетал в сборную, черт знает сколько километров намотал, и сегодня показал фееричную игру. Он сегодня был просто прекрасен и неудержим. Видимо, он набирает серьезный ход. И он явно не случайно вышел на первое место бомбардиров РПЛ», — сказал Наумов «СЭ».

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Денис Сафронов