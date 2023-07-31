Николай Наумов: «Тикнизян целеустремлен и хочет поиграть в Европе»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в новом сезоне.

«Тикнизян? Думаю, секрет в том, что он очень целеустремленный парень, хорошо подготовился к сезону, хочет сделать карьеру. Будет играть за сборную Армении, наверняка хочет поиграть и в Европе. Харизма у него, поэтому он будет только прибавлять. Он может закрывать всю бровку, и если Галактионов будет его и дальше так использовать, он раскроется в полной мере», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В этом сезоне 24-летний футболист провел 2 матча в команде, забив 3 гола в чемпионате России. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.