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Сегодня, 14:00

Наумов: «Если «Локомотиву» удастся хотя бы одно очко зацепить в этой игре с «Краснодаром», это будет за благо»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром».

«У меня очень тревожные ожидания от завтрашней игры, поскольку «Локомотив» действительно на спаде. Немного не смогли дотерпеть до зимней паузы. Видно, что они и морально, и физически вымотались, от чего и потерялись игра и кураж. Хотя у «Краснодара» сейчас тоже небольшой спад, но он все равно будет фаворитом, так как они будут играть на своей поляне на глазах у тридцати тысяч зрителей, которые будут гнать команду вперед. Если «Локомотиву» удастся хотя бы одно очко зацепить в этой игре, это будет за благо. Победа же будет как подарок для нас», — сказал Наумов «СЭ».

«Краснодар» после 17 туров имеет 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Локомотив» (34 очка) идет четвертым.

Денис Сафронов

1
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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