Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Наумов: «Школа «Локомотива» — лучшая в России, ее заложил еще Валерий Филатов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу академии железнодорожников и высказался об уровне футболистов, которых она выпускает.

«Школа «Локомотива», которую заложил еще Валерий Филатов и по сей день работает отлично. Когда я пришел работать в «Локомотив», то с ним очень много консультировался, и мы говорили о молодежном футболе. Он заложил основу, а мы старались все это продолжать. Школа «Локомотива», я уверен, не одна из лучших, а лучшая в России.

По уровню подготовленности, по инфраструктуре — очень компактная школа, в которой все есть. Когда молодой человек попадает в нашу школу, даже при каких-то трудностях он не может не расти. Он обязательно растет в мастерстве, и это главное — не важно, где он потом играет: в «Локомотиве» или в другом клубе. Эта школа воспитывает хороших футболистов», — приводит слова Наумова Metaratings.ru.

«Локомотив» после десяти туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.

Источник: Metaratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Сегодня
Вчера
Неделя