Наумов: «Личка не потерялся, когда перешел в «Динамо» из «Оренбурга»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Интересно работает Личка в «Динамо». Я вообще скептично относился к его назначению, потому что считал, что тренерская работа в среднем клубе и команде из верхней части таблицы — это разные работы. Там давление разное, ответственность другая и часто так бывает, что тренеры теряются, переходя из средних команд в более сильные», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Личка стал наставником «Динамо» в июле 2023 года. Ранее 46-летний чех тренировал «Оренбург».

После 18 туров РПЛ москвичи находятся на 3-м месте, набрав 32 очка.