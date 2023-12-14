Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:47

Наумов: «Личка не потерялся, когда перешел в «Динамо» из «Оренбурга»

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Интересно работает Личка в «Динамо». Я вообще скептично относился к его назначению, потому что считал, что тренерская работа в среднем клубе и команде из верхней части таблицы — это разные работы. Там давление разное, ответственность другая и часто так бывает, что тренеры теряются, переходя из средних команд в более сильные», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Личка стал наставником «Динамо» в июле 2023 года. Ранее 46-летний чех тренировал «Оренбург».

После 18 туров РПЛ москвичи находятся на 3-м месте, набрав 32 очка.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Николай Наумов
0
Читайте также
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Шпинев считает, что Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив», если Леонченко останется в клубе

Экс-тренер сборной Испании Морено отклонит предложение Косова ради «Сочи»