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Сегодня, 13:47

Наумов объяснил спад «Локомотива»: «Не смогли выдержать этого морального и физического напряжения»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о спаде железнодорожников.

«Я считаю, что спад у «Локомотива» логичный, все-таки команда молодая, в частности ее лидеры. Поэтому у команды и пошли поражения потому, что они просто не смогли выдержать этого морального и физического напряжения. Их бы хватило, если бы в каждом круге чемпионата было по пятнадцать игр, а не восемнадцать. Мы же видели, что со «Спартаком» они крайне плохо выглядели, а с «Химками» вообще была отвратительная игра», — сказал Наумов «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ «Локомотив» после 17 туров с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
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