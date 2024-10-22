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Наумов: «Опасаюсь, что «Локомотиву» вряд ли удастся зацепить очки в Санкт-Петербурге»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов полагает, что поражение железнодорожников от «Химок» (0:2) в 12-м туре РПЛ скажется на дальнейших результатах команды.

«Безусловно, поражение от «Химок» может ударить по психологии футболистов. Сейчас все будет зависеть от того, как в Кубке сыграют с «Ростовом». Конечно, психологически это тяжелое поражение, и выходить после такого матча на «Зенит» будет крайне сложно «Локомотиву». Я очень опасаюсь, что не удастся зацепить очки в Санкт-Петербурге», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. 27 октября команда Михаила Галактионова в 13-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов

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