Наумов: «Для Глушенкова «Зенит» — категорически отрицательный вариант»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию, что «Зенит» и «Спартак» интересуются нападающим железнодорожников Максимом Глушенковым.

«Для Глушенкова «Зенит» — категорически отрицательный вариант. Я уже говорил о том, что «Зенит» очень много приносит... Даже не знаю, как назвать? Вреда, вроде, не скажешь, а, может, и вреда российскому футболу. Тем, что начинает забирать лучших российских футболистов себе в команду, ничего хорошего в этом нет. Почему? Потому что «Зенит» заявляет 15-16 иностранцев за сезон, причем очень дорогих, и когда их заявляют, понятно, что тренеру говорят: «Раз ты их купил, ты должен его ставить». И понятно, что пока вектор развития у «Зенита» именно такой — играть там будут иностранцы», — приводит слова Наумова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» заинтересованы в выкупе Глушенкова за 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Глушенков сыграл 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу. Футболист стал лучшим ассистентом РПЛ с 16 результативными пасами.