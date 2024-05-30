Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:33

Наумов: «Для Глушенкова «Зенит» — категорически отрицательный вариант»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию, что «Зенит» и «Спартак» интересуются нападающим железнодорожников Максимом Глушенковым.

«Для Глушенкова «Зенит» — категорически отрицательный вариант. Я уже говорил о том, что «Зенит» очень много приносит... Даже не знаю, как назвать? Вреда, вроде, не скажешь, а, может, и вреда российскому футболу. Тем, что начинает забирать лучших российских футболистов себе в команду, ничего хорошего в этом нет. Почему? Потому что «Зенит» заявляет 15-16 иностранцев за сезон, причем очень дорогих, и когда их заявляют, понятно, что тренеру говорят: «Раз ты их купил, ты должен его ставить». И понятно, что пока вектор развития у «Зенита» именно такой — играть там будут иностранцы», — приводит слова Наумова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» заинтересованы в выкупе Глушенкова за 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний Глушенков сыграл 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 21 голевую передачу. Футболист стал лучшим ассистентом РПЛ с 16 результативными пасами.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
Николай Наумов
5
Обсудить
Читайте также
Шотландия попала в группу Евро-2024 к Германии, Швейцарии и Венгрии
«Боруссия» и «Реал» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Заварзин считает, что в ближайшие пять лет в РПЛ не нужны иностранные тренеры

Сергей Чепчугов рассказал, что мечтал перейти в «Милан»