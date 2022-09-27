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27 сентября, 20:24

Наумов о назначении Давидса в «Локомотив»: «Руководству нужно увольнять Циннбауэра, а они ему помощника приглашают»

Бывший президент «Локомотива» Наумов прокомментировал назначение Давидса на должность помощника Циннбауэра
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Фадлу Давидса на должность помощника Йозефа Циннбауэра в московском клубе.

«Это издевательство над болельщиками. Руководство хочет угробить «Локомотив». Им нужно увольнять Циннбауэра, а они ему помощника приглашают. Беда. У нас в России есть сильные тренеры, а клуб берем из чужого огорода, причем из дальнего огорода», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Давидс уже работал помощником Циннбауэра в южноафриканском «Орландо Пайретс».

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров.

ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Николай Наумов
Фадлу Давидс
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