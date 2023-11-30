Наумов: «Зенит» совершит ошибку, если не договорится с Круговым о контракте»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал отказ защитника «Зенита» Данила Кругового продлить контракт с петербургским клубом.

«Не знаю, насколько его не удовлетворяет финансовое положение, но я думаю, его больше не удовлетворяет то, что он имеет мало игровой практики. Круговой вообще-то сложился уже как мастер и он может играть гораздо больше времени, чем ему дается. Я вижу в этом главную причину. Наверное, финансовая составляющая тоже играет роль, но я не думаю, что у Кругового зарплата в «Зените» маленькая. И вряд ли кто-то может ему предложить больше, ну, может быть, за исключением двух-трех клубов РПЛ. Это дело, в общем-то, самого игрока, надо смотреть, но мне кажется, что «Зенит» совершит ошибку, если просто так порвет договоренности с Круговым», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

Ранее Круговой заявил «СЭ», что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту.

Текущее соглашение 25-летнего защитника рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.