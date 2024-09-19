Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:13

Наумов: «Думаю, мечта Батракова о «Барселоне» может сбыться»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков может перейти в «Барселону».

«Наверное, не существует футболиста, который бы не мечтал играть в «Барселоне». Батраков — максималист, а плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Можно только поддержать его стремление. Но вы помните, он сказал, что сначала должен достичь успеха в «Локомотиве». Это говорит о многом. Осознанный человек. Мне очень понравились его слова.

Нашим футболистам сейчас трудно попадать в Европу, потому что мы в изоляции, но к этому надо стремиться. Безусловно, в европейском футболе выгоднее и лучше играть, чем в нашем. Думаю, для Батракова нет ничего невозможного. Думаю, его мечта о «Барселоне» может сбыться. Я был бы рад, чтобы Батраков стал вторым российским футболистом в «Барселоне» после Корнеева. Ведь это прославляет наш футбол», — цитирует Legalbet Наумова.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Николай Наумов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя