Наумов: «Думаю, мечта Батракова о «Барселоне» может сбыться»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков может перейти в «Барселону».

«Наверное, не существует футболиста, который бы не мечтал играть в «Барселоне». Батраков — максималист, а плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Можно только поддержать его стремление. Но вы помните, он сказал, что сначала должен достичь успеха в «Локомотиве». Это говорит о многом. Осознанный человек. Мне очень понравились его слова.

Нашим футболистам сейчас трудно попадать в Европу, потому что мы в изоляции, но к этому надо стремиться. Безусловно, в европейском футболе выгоднее и лучше играть, чем в нашем. Думаю, для Батракова нет ничего невозможного. Думаю, его мечта о «Барселоне» может сбыться. Я был бы рад, чтобы Батраков стал вторым российским футболистом в «Барселоне» после Корнеева. Ведь это прославляет наш футбол», — цитирует Legalbet Наумова.