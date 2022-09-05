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5 сентября, 17:46

Наумов считает, что после ухода Комппера в «Локомотиве» следует уволить Цорна

Алексей Еремин

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Марвина Комппера из тренерского штаба железнодорожников.

«Я думаю, там всех нужно увольнять — и Цорна, и остальных. Убрать всю эту шайку-лейку оттуда. Начинать строить клуб заново. Что мы там ждем от них хорошего? Я считаю, что они все там виноваты. Всех нужно убирать оттуда, заново работать с клубом и заново все создавать. Они разрушили все, что было создано», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

5 сентября «Локомотив» объявил об уходе 37-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а 1 марта после ухода Маркуса Гисдоля стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 4 сентября, железнодорожники дома уступили в матче 8-го тура РПЛ «Ахмату» (1:2). Московский клуб больше часа играл в большинстве.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10259831-eks-prezident-lokomotiva-naumov-ob-otstavke-komppera-ubrat-nuzhno-vsyu-etu-shajku-lejku-oni-razrushili-vse.html
Марвин Комппер
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Томас Цорн
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