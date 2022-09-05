Наумов считает, что после ухода Комппера в «Локомотиве» следует уволить Цорна

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Марвина Комппера из тренерского штаба железнодорожников.

«Я думаю, там всех нужно увольнять — и Цорна, и остальных. Убрать всю эту шайку-лейку оттуда. Начинать строить клуб заново. Что мы там ждем от них хорошего? Я считаю, что они все там виноваты. Всех нужно убирать оттуда, заново работать с клубом и заново все создавать. Они разрушили все, что было создано», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

5 сентября «Локомотив» объявил об уходе 37-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Комппер вошел в тренерский штаб «Локомотива» в октябре 2021 года, а 1 марта после ухода Маркуса Гисдоля стал фактически исполнять обязанности главного тренера команды.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 4 сентября, железнодорожники дома уступили в матче 8-го тура РПЛ «Ахмату» (1:2). Московский клуб больше часа играл в большинстве.