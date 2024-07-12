Наумов: «Надо развивать в командах клубный патриотизм»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что последние 10 лет в российских командах нет такого понятия, как «клубный патриотизм».

«Клубный патриотизм в российском футбол отошел на второй план. Сейчас у футболистов другие ценности: карьерный рост, зарплата, комфорт. В последние 10 лет патриотизма нет. Это во всем мире так. Игроки относятся к футболу, как к работе, которая хорошо оплачивается.

Надо развивать в командах клубный патриотизм, от этого нельзя отказываться. Можно по пальцам пересчитать, кто провел карьеру в одном клубе. Гильерме был таким футболистом, но с ним плохо попрощались в «Локомотиве». Руководители тоже обесценили это понятие», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.