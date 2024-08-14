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Сегодня, 19:15

Наумов: «Нужно посмотреть, как Батарков и Раков выстоят под гнетом дифирамб»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах 19-летних воспитанников железнодорожников — полузащитника Алексея Батракова и нападающего Вадима Ракова.

«Сейчас игра Батракова и Ракова впечатляет. Это подтверждает, что школа «Локомотива» остается одной из лучших в России. Очень много воспитанников заиграно за первую команду, так было раньше и остается по сей день. Теперь дело за характером самих футболистов. Пока рановато говорить, что они станут великими мастерами. Потому что много таких примеров с молодыми ребятами было, которые не смогли себя до конца реализовать.

Поэтому повторюсь, что в случае Батракова и Ракова нужно смотреть на характер. Как они выстоят под гнётом дифирамб, которые им поются, и как они будут держать планку своей игры. Но в том, что у этих ребят есть стартовое мастерство, чтобы стать большими футболистами, у меня нет сомнений», — приводит слова Наумова Legalbet.

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. На счету Ракова 5 игрв текущем сезоне, 3 гола и 2 ассиста.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Вадим Раков
Николай Наумов
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