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Наумов — о Станковиче: «Когда он начал тасовать состав, подумал, что это очередной Абаскаль»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о последних результатах «Спартака».

«Когда Станкович пришел в «Спартак» и начал тасовать состав, менять тактические схемы, я подумал, что это очередной Абаскаль. Но Станкович постепенно сформировал команду. Дал возможность Дуарте играть, в матче с «Краснодаром» он выглядел прекрасно. Он нашел место Угальде. Станкович стал Пруцеву доверять, хотя сначала он не верил в него. Станкович добавил уверенности Умярову», — приводит слова Наумова «ВсеПроСпорт».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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