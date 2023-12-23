Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Николай Наумов: «Того «Зенита», который мы знали раньше, сегодня уже нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансферной политике «Зенита».

«В условиях изоляции мы должны развивать собственных футболистов, — цитирует Наумова «РБ Спорт». — И мне совсем не нравится позиция «Зенита», который безудержно покупает иностранцев дорогих, а мы им аплодируем. На самом деле того «Зенита», который мы знали раньше, сегодня уже нет. Та команда с Кержаковым, Аршавиным, Быстровым, Денисовым была более привлекательной. Это были свои, питерские ребята. А нынешнее направление «Зенита» мне не очень нравится».

«Зенит» в 18 турах РПЛ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На первой строчке находится «Краснодар» (38).

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Обсудить
Читайте также
Бал дебютанток: как Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания начинали на чемпионате России
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Глава судейского комитета РФС назвал лучшего арбитра России в 2023 году

Агент Ленини: «Пари НН»? Возможно, «Краснодар» действует напрямую»