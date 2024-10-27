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Наумов: «Пара Монтеса и Ньямси в центре обороны «Локомотива» внушает уверенность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре центрального защитника железнодорожников Сесара Монтеса.

«Видно, что Монтес — квалифицированный защитник. Конечно, ему еще нужно немного адаптироваться и вписаться окончательно в игру «Локомотива». Но в целом он очень грамотно действует позиционно, хорошо держит линию, неплох в отборе. Поэтому его трансфер — качественное усиление для железнодорожников. Пара Монтеса и Ньямси в центре обороны внушает уверенность. Безусловно, им необходимо еще время, чтобы полностью сыграться. Но вместе они уже смотрятся неплохо», — приводит слова Наумова Legalbet.

12 сентября «Локомотив» объявил о переходе защитника Сесара Монтеса из испанской «Альмерии» за шесть миллионов евро. Мексиканец подписал с московским клубом контракт до лета 2029 года.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Сесар Монтес

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