Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Наумов: «Очень разочаровал меня Сарвели»

Telegram Дзен

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Владислава Сарвели.

«Очень разочаровал меня Сарвели. Когда он переходил в «Локомотив», я был уверен, что он будет играть ключевую роль в атаке команды. Ему постоянно дают шансы, выпускают на поле, но, к сожалению, пока Владислав не показывает тот футбол, на который способен, в «Крыльях Советов» у него хорошо получалось», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

26-летний Сарвели перешел в «Локомотив» в июле 2023 года. В первом круге РПЛ он провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
2
Обсудить
Читайте также
АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового fair-play
Нападающий «Питтсбурга» Малкин должен полмиллиона рублей российской налоговой
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Агент Скворцова сообщил, что по футболисту есть звонки от других клубов

Агент Кассьерры: «Матео будет в строю через 10-12 дней»