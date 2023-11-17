Наумов: «Очень разочаровал меня Сарвели»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Владислава Сарвели.

«Очень разочаровал меня Сарвели. Когда он переходил в «Локомотив», я был уверен, что он будет играть ключевую роль в атаке команды. Ему постоянно дают шансы, выпускают на поле, но, к сожалению, пока Владислав не показывает тот футбол, на который способен, в «Крыльях Советов» у него хорошо получалось», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

26-летний Сарвели перешел в «Локомотив» в июле 2023 года. В первом круге РПЛ он провел 6 матчей и результативными действиями не отметился.