Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Гендиректор «Химок» Оленев — о попадании в базу «Миротворца»: «Как помогали, так и будем помогать нашим бойцам»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что его внесли в базу центра «Миротворец».

«Удивительно, что это произошло только сейчас, а не когда мы впервые заявили о своей позиции. Как помогали, так и будем помогать нашим бойцам, а самые лучшие места на домашнем стадионе забронированы для участников СВО и их семей», — сказал Оленев «СЭ».

Причиной попадания в базу Оленева стало предоставление средств ВС РФ с продажи билетов на матч «Химки» — «Факел», который состоялся в 2022 году. Полученные средства пошли на поддержку для добровольцев и мобилизованных для участия в СВО. Также планировалось приобретение дополнительного снаряжения и материально-технического оснащения для нужд ВС РФ. Также Оленев выделил квоты бесплатных билетов на матчи РПЛ «Химки» — «Зенит» и «Химки» — ЦСКА для фонда «Защитники Отечества».

ФК Химки
Николай Оленев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц
Глава World Athletics Коу не хочет допускать россиян даже в нейтральном статусе
Украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области
Дасаев «сдал» случай с рестораном, Черчесов объяснил величие Черенкова, а актеры рассказали, чего боялись больше всего. Что произошло на премьере фильма «Федя. Народный футболист»
Сегодня
Вчера
Неделя