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Сегодня, 05:56

«Химки» подпишут двухлетний контракт с Верой

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, что полузащитник «Оренбурга» аргентинец Лукас Вера близок к заключению контракта с подмосковным клубом. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

«Трансферный договор подписан, медобследование Лукас [Вера] прошел. В ближайшие часы надеемся увидеть его в «Химках». Личный контракт сам еще не подписан, юристы работают», — цитирует ТАСС Оленева.

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Всего 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач.

Источник: ТАСС
Лукас Вера
ФК Оренбург
ФК Химки
Николай Оленев
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