Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Орлов — о победе ЦСКА над «Крыльями»: «Счет мог быть крупнее»

Telegram Дзен

Советский нападающий Николай Орлов прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

«Победа ЦСКА не вызывает никаких вопросов. Скажу даже более, счет мог бы быть еще более крупным.

Почему «Крылья» сыграли так плохо? Их просто наказали за ошибки. Сначала свой шанс упустил Сычевой-Писарский. У него была хорошая возможность забить первый гол в этом матче и вывести свою команду вперед. Защитники армейцев его совсем забили, потеряли. Но он не подстроился, не исполнил, как надо. Мог бить левой, мог остановить и потом пробить, но пытаться забить в касание сходу влет — так себе решение. А потом уже самарцы «наломали дров» на своей половине", — цитирует Орлова «Евро-Футбол.Ру».

Победу ЦСКА принесли голы Антона Заболотного, Ивана Облякова, Федора Чалова и Виллиана Роши. Благодаря этому результату команда Владимира Федотова набрала 32 очка и осталась на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005046420_nikolay_orlov_ne_dumayu_chto_nijegorodcyi_vyiletyat_seychas_kryilya_smotryatsya_gorazdo_slabee
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» и «Спартак»: игры нервов
«Муж оказался не моим человеком». Роман звезды гимнастики с бобслеистом не выдержал испытания временем
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Пари НН» Баньяк назвал Кулибали из «Челси» лучшим защитником мира

В «Спартаке» пожелали Потаповой успехов после выхода на турнир в США в форме клуба