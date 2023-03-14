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Сегодня, 16:41

Николай Орлов заявил, что дал бы российское гражданство только Вагнеру Лаву и Данни

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Николай Орлов заявил, что не считает правильной натурализацию игроков «Зенита» и «Спартака».

«Если гражданство России будут давать футболистам, которые, действительно, этого заслуживают, то не имею никаких возражений. Но это надо делать в отношении тех, кто действительно помог чего-то достичь или выиграть. Вот, Вагнер Лав — легенда ЦСКА. Человек, помимо того, что много лет жил и играл в России, побил много рекордов в РПЛ, еще и помог выиграть Кубок УЕФА российскому клубу. Или Мигель Данни, который своим голом принес Суперкубок Европы другому российскому клубу, «Зениту». Эти люди добились высоких достижений в спорте и помогли их достичь российским клубам. Но за что дали гражданство Малкому и Клаудиньо? Каких достижений они добились? То, что выигрывают год за годом чемпионат России, уровень которого давно упал? И это весомое достижение в спорте? А за что давать по такому же критерию гражданство Промесу? Да, он забил 100 голов за «Спартак» в РПЛ? Но какая польза от этого российскому футболу и спорту?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Орлова.

Ранее сообщалось о том, что нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

В этом году гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005047695_nikolay_orlov_dal_byi_rossiyskoe_grajdanstvo_tolko_vagneru_lavu_i_danni
Вагнер Лав
Квинси Промес
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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