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Сегодня, 18:02

Николай Писарев: «На сборах спрошу у Карпина, что происходит с «Ростовом»

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Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал результаты «Ростова» в последних матчах.

«Меня тоже волнует, что происходит с «Ростовом». Сейчас приеду на сборы, спрошу у Валерия Георгиевича. Потому что сам не знаю. Но прежде всего вратарская позиция. Катастрофический выбор — поменять сразу трех вратарей. Я такого даже не знаю, в каких командах так бывает, чтобы в один трансферный период пришли три новых вратаря. И все три непонятно, что делают», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ желто-синие идут на девятом месте в таблице с 13 очками. В следующем матче дончане сыграют на выезде с московским «Динамо» 1 ноября.

Источник: «РБ Спорт»
Николай Писарев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов

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