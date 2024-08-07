Писарев: «С приходом Глушенкова в «Зените» все выстроилось в схему, которая дала результат»

Тренер сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от старта сезона «Зенита».

«Зенит» намного сильнее сейчас выглядит, чем в конце прошлого сезона, где команда играла в три центральных, где латералями были Артур и Педро, номинальные нападающие. Я вообще не понимал, во что играет «Зенит» ни по схеме, ни по взаимодействиям. Два нападающих выходили, крайние защитники были крайними нападающими… Отсюда и не было такого количества моментов. Появляется Глушенков, и 4-3-3 схема, которая вместе с ним как раз и заиграла.

Лишний футболист появился впереди, те же Педро и Артур поднимаются, уже играют на своих привычных местах, Барриос, Клаудиньо, Вендел на своих, два центральных защитника — оптимально, крайние защитники — оптимально. То есть с приходом Глушенкова все это выстроилось в схему, которая дала результат. Плюс «Зенит» сейчас даже не пытается подолгу владеть мячом, они быстро проводят атаки, при переходных фазах тут же вылетают вперед. Ну и феноменальная связка Вендел-Глушенков — я, честно говоря, такого преобразования так быстро не ожидал», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. За клуб 25-летний футболист провел 5 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.