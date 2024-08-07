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Сегодня, 10:30

Писарев: «Ростов» даже после 0:5 от «Зенита» остается командой, которая будет претендовать на многое»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

«Я не могу сказать, что «Ростов» меня разочаровал. Да, конечно, многовато залетело. Но «Зениту» сейчас трудно противостоять. Для меня «Ростов» остается командой, которая будет в этом году претендовать на многое. При определенных условиях: выздоровеет Мохеби, наберет форму опорный полузащитник из Уругвая Саравия. Может быть, еще кого-то мы увидим в команде из новичков. Но мне кажется, в любом случае на топ-пять «Ростов» может в этом году претендовать», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

«Ростов» (4 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин».

Источник: РБ Спорт
Николай Писарев
ФК Зенит
ФК Ростов
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