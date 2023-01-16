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Сегодня, 18:34

Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов», которые готовятся ко второй части сезона РПЛ на сборе в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 25-летний футболист выступал за московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Также Рассказов играл за молодежную сборную России.

Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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