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Новичок «Крыльев Советов» Николай Рассказов прокомментировал свой переход в самарскую команду из «Спартака».
«Я очень рад оказаться в команде из Самары, благодарен руководителям, тренерскому штабу за доверие ко мне. Было непросто подписание. Я на сборах достаточно давно, очень рад и надеюсь, что не подведу.
Каких-то ребят я уже знал до этого. В целом коллектив здесь замечательный. Об этом рассказывали ребята, которые уже перешли в «Крылья Советов». Проблем никаких не было. Поговорил с тренером, потихоньку приобщаюсь к командным тренировкам, поэтому очень рад. Все отлично и комфортно.
Играя за «Спартак» знал, что «Крылья Советов» — молодая, амбициозная команда, которая играет в яркий футбол. Необычный для российского чемпионата. Мало команд играют в открытый, комбинационный футбол, основанный на атакующих действиях. Все знают «Крылья Советов». Классная, интересная команда, очень рад переходу. Только положительные эмоции вызывает игра и то, куда двигается команда", — сказал Рассказов в интервью YouTube-каналу команды.
Рассказов свою карьеру начинал в академии «Спартака». За красно-белых всего он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе команды Рассказов стал обладателем Кубка России.
25-летний футболист подписал контракт с командой на 3,5 года.
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