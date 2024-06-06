Николич: «Я счастлив вернуться в Россию. Для меня честь тренировать такую команду, как ЦСКА»

Сербский тренер Марко Николич прокомментировал подписание контракта с московским ЦСКА. 44-летний специалист отметил, что очень рад возвращению в Россию.

В четверг, 6 июня, стало известно, что армейцы заключили контракт с Николичем до конца сезона-2025/26.

«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за xемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат. ЦСКА — большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде», — приводит пресс-служба клуба слова Николича.

Николич в разные годы своей тренерской карьеры работал в «Партизане», «Олимпии», «Войводине», юношеской сборной Сербии. В сезоне-2020/21 он возглавлял «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

Последним местом работы серба был «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, который он покинул в мае этого года.