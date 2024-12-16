Николич назвал Головина игроком года

«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Алексей Миранчук («Аталанта», «Атланта»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Матвей Кисляк (ЦСКА).