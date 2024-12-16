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Сегодня, 10:30

Николич назвал Головина игроком года

Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поставил на первое место полузащитника «Монако» Александра Головина.

Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Алексей Миранчук («Аталанта», «Атланта»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Матвей Кисляк (ЦСКА).

Александр Головин. Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!
Александр Головин
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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