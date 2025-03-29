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29 марта, 23:39

Николич объяснил, почему подарил Дзюбе сигары в честь рекорда по голам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему подарил нападающему «Акрона» Артему Дзюбе коробку сигар.

Ранее Дзюба рассказал о подарке от тренера ЦСКА в интервью Sport24.

— Потому что человек установил прекрасный рекорд. У меня всегда уважение к хорошим футболистам, тренерам, коллегам. У нас хорошие отношения были и раньше, Артем ко мне всегда с уважением относился — подходил перед играми, здоровался. Я решил, что его обязательно надо поздравить. Выбор подарка такой, потому что есть люди, которые любят так чуть-чуть расслабиться. И у Артема все-таки большое достижение. С хорошей едой и вином можно и покурить хорошую сигару, — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

В марте 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. Дзюба обогнал Александра Кержакова и стал единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Позже Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31), также обойдя Кержакова.

Источник: ФК ЦСКА
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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Марко Николич
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