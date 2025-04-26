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Сегодня, 22:31

Николич — об игре Абдулкадырова в дерби: «Я говорил, что его время придет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Спартака» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Вы сегодня были фаворитами...

— Ой, да ладно вам! Я читал СМИ перед игрой, видел коэффициенты букмекеров — на нашу победу был просто огромный.

— Речь о том, что вы не проигрывали в этом году. Как оцените игру команды?

— Команда полностью держала концентрацию, не велась на провокации. Каждое единоборство ребята вели с полной отдачей. Рад за Абдулкадырова, который дебютировал в основе ЦСКА сегодня. Но были и Глебов, и Кисляк. И еще у нас много молодежи, на которую мы рассчитываем.

— Почему вы сегодня рискнули выпустить именно Абдулкадырова?

— Я уже несколько раз его упоминал на пресс-конференциях. Говорил, что его время придет. И оно пришло. Он прекрасно отработал сборы. И вот сегодня его качества — скорость, борьба вверху, спокойствие с мячом — сыграли свою роль.

— Какие задачи ставите теперь, выйдя на третье место? Впереди еще и Кубок...

— Мы идем от матча к матчу. Сегодня было дерби — вообще отдельный матч, который выжимает все силы и эмоции. Мы не забегаем вперед.

— Матч с «Ахматом» в РПЛ пропустят ряд игроков. Сыграют ли они точно в Кубке с «Зенитом»?

— Конечно, они должны играть. У нас три сложных выезда подряд: «Спартак», «Зенит», «Ахмат». Сегодня парни пусть порадуются, а завтра уже начнем подготовку. Благодарю наших тренеров и медицинский штаб за то, что весь сезон мы практически без травм идем. Сейчас вот есть дисквалификации — будем искать решения, — сказал Николич.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

Армейцы до 13 матчей продлили серию без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Марко Николича проигрывала «Ростову» (1:2) в 16-м туре РПЛ. Игра проходила 23 ноября.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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