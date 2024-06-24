Сегодня, 14:53
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, могут ли оказаться в команде Рифат Жемалетдинов и Зелимхан Бакаев.
— Мы рассматриваем всех, кто может усилить команду. Жемалетдинов? Он качественный игрок. Мы рассматриваем всех.
— Было ли бы вам интересно увидеть Бакаева в ЦСКА, который играл в ОАЭ?
— Он очень долго не играл из-за травмы. Это интересный игрок. Но у нас в лонг-листе много игроков. Надо рассматривать каждого игрока по отдельности. Есть много факторов.
Жемалетдинов с 2018 по 2024 год выступал за «Локомотив». В конце мая 27-летний футболист покинул команду в связи с истечением срока контракта.
27-летний Бакаев в 2023 году стал игроком «Аль-Вахды». Ранее он представлял «Зенит».