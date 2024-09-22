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Сегодня, 08:19

Николич ответил на вопрос о возможном переходе Пьянича в ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о возможном переходе боснийца Миралема Пьянича в московский клуб.

— В принципе, только могу сказать, что обсуждать Пьянича нужно, но как будет в жизни? Стоит ли его ждать в ЦСКА? Это не знаю, я не в курсе, — приводит слова Николича Metaratings.ru.

Боснийский футболист за время карьеры играл в «Метце», «Лионе», «Роме», «Ювентусе», «Барселоне» и «Бешикташе». В прошлом сезоне он выступал за эмиратский клуб «Аль-Шарджа», за который провел 61 матч, забил 5 голов и сделал 16 результативных передач. На данный момент он является свободным агентом.

Источник: Metaratings.ru
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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