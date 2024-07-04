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4 июля, 23:19

Николич поделился мнением о Милоше Красиче

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что думает о сербском полузащитнике Милоше Красиче.

— У Милоша Красича уже столько же результативных действий, сколько и Роналду на Евро. Не стоит ли ему предложить контракт?

— Это мой друг и очень хороший человек. Все знают, каким футболистом он был и есть сейчас. Правда, он был на поле 5-7 минут, но показал эффективность и поставил очень высокую задачу Тошичу на следующую игру. Времени на поле будет столько же, но эффективность должна быть как минимум такая же.

— В следующей игре мы увидим Тошича и Дзагоева?

— Дзагоева нет, но Тошич будет. Я когда спросил его, он ответил: «Нет, нет, нет, не буду». Думаю, он устал от игр. Но Тошич точно, он амбициозный. Наверное, хочет новый контракт заработать.

Милош Красич
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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