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10 апреля, 11:31

Николич признан лучшим тренером РПЛ в марте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич стал лучшим тренером РПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги.

Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Джонатан Альба («Ростов»), Франк Артига («Химки») и Сергей Ташуев («Ахмат»).

В марте ЦСКА провел пять матчей, в которых армейцы обыграли «Химки» (1:0), «Акрон» (2:1), махачкалинское «Динамо» (2:0) и московское «Динамо» (3:1), а также сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

После 23 туров ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 12 апреля красно-синие на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ.

Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Ранее сербский специалист с 2020 по 2021 год тренировал «Локомотив».

Источник: РПЛ
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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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