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Сегодня, 22:38

Николич: «ЦСКА всегда будет отдавать все силы на поле и никогда не отступит»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о переходе в московский клуб.

«Большой привет всем болельщикам. Рад, что я здесь, в ЦСКА. Никаких сомнений у меня не было. Когда получил приглашение — во-первых, это большой клуб с большими традициями и большими целями. Я хочу передать болельщикам, за что я буду отвечать. У команды всегда будет боевой настрой, мы всегда будем отдавать все силы на поле и никогда не будем отступать. Это причины, по которым я здесь. ЦСКА — братский клуб моей команды «Партизан». И я счастлив, что одна из первых игр будет на братском кубке против белградской команды. Счастлив, потому что это товарищеская игра. Если была бы официальная, то будет очень тяжело. Увидимся на стадионе. Надеюсь, что болельщиков будет много», — сказал Николич в интервью пресс-службе ЦСКА.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Команда начнет подготовку к сезону под руководством нового главного тренера 20 июня на базе в Новогорске.

ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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